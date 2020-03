Ewa Kopacz trzyma kciuki za ministra zdrowia Była premier i była minister zdrowia, europosłanka Koalicji Europejskiej Ewa Kopacz stwierdziła, że nie chce, by zdrowie Polaków było kartą przetargową w kampanii. Zaapelowała także do wszystkich polityków, by rzetelnie informowali nas o tym, co się dzieje. Przyznała też, że trzyma kciuki za ministra zdrowia. Była minister zdrowia Ewa Kopacz, która była gościem programu “Kropka nad i”, nie chciała oceniać przygotowania rządu i resortu zdrowia do epidemii koronawirusa w Polsce. – Dzisiaj okazało się, że mamy pierwszy potwierdzony przypadek. We Włoszech epidemia rozpoczęła się 21 lutego, obecnie mamy już ponad 3 tysiące zakażonych. Za wcześnie na ocenianie – stwierdziła. Była premier stwierdziła, że “trzyma kciuki za ministra zdrowia, by wygrał wojnę z koronawirusem”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

