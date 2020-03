Francja. Po wyborach samorządowych coraz więcej członków komisji z koronawirusem Francuskie media informują, że coraz więcej członków komisji wyborczych zgłasza się do szpitali z symptomami COVID-19. W rozmowie z agencją AFP deputowany Eric Coquerel stwierdził nawet, że w rejonie podparyskim doszło do „masakry wśród wolontariuszy”. Jako pierwsza tematem zakażonych koronawirusem członków komisji wyborczych zajęła się opozycyjna stacja CNews. Jednak inne media, w tym zazwyczaj przychylna prezydentowi Macronowi telewizja BFM TV, również zauważają, że część członków komisji wyborczych została hospitalizowana, a stan niektórych jest poważny. “Środki ochronne, żel antybakteryjny, rękawiczki, odstępy między głosującymi nie wystarczyły, aby ochronić przed zakażeniem” – uważa część członków komisji wyborczych cytowanych przez BFM TV. Telewizja ujawniła, że do lekarzy zgłaszają się zakażeni koronawirusem członkowie komisji oraz członkowie sztabów wyborczych kandydatów m.in. z Seine-Saint-Denis, Wersalu, Val d’Oise, Franconville czy Paryża. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

