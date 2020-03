Fundacja Billa i Melindy Gatesów przeznacza fortunę na walkę z koronawirusem Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz dwie inne duże organizacje charytatywne we wtorek zobowiązały się do przekazania 125 milionów dolarów na walkę z koronawirusem. Niebawem może być również gotowy projekt domowych testów, finansowany przez fundację Gatesów. Badanie, na podstawie wymazu z nosa, ma – w ciągu maksymalnie dwóch dni – wskazać, czy dana osoba została zakażona koronawirusem. Wyniki jednocześnie będą udostępniane przedstawicielom służby zdrowia, którzy powiadomią pacjentów z wynikiem pozytywnym.



Urzędnicy będą również zachęcać zakażonych do wypełnienia kwestionariusza internetowego i przekazania informacji o ostatnich miejscach pobytu. Umożliwi to zidentyfikowanie i powiadomienie innych osób, mogących wymagać badania lub poddania kwarantannie – poinformowała gazeta.

