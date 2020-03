Fundacja pro-life chce “leczyć” homoseksualizm Dr Jolanta Próchniewicz jest członkinią zarządu poznańskiej fundacji “Głos dla Życia”, która niedawno ubiegała się o wsparcie miasta na uruchomienie poradni dla osób nieheteronormatywnych. Aktywiści obawiają się, że organizacja zajmuje się “leczeniem” osób LGBT+ przy pomocy terapii konwersyjnej, potępianej przez WHO. Powód? Sama Próchniewicz mówi otwarcie, że homoseksualizm można “wyleczyć”. O Próchniewicz zrobiło się głośno na początku tygodnia w związku z jej wykładem we Wrocławiu, zrelacjonowany przez “Głos Niedzielny”. Zorganizowano go w salce katechetycznej kościoła pw. Ducha Świętego. Psycholożka z Poznania mówiła o tym, czy homoseksualizm jest wyborem, czy też wyrokiem. Przekonywała, że orientację homoseksualną można zmienić, a nie każdy homoseksualny mężczyzna jest gejem. Czym według Próchniewicz różnią się te dwa pojęcia? – Różnica polega na tym, że homoseksualizm to pociąg do osób tej same płci, a gejostwo jest zaakceptowaniem i realizacją tego pociągu. Po drugie mężczyzna homoseksualny żyje z tym pociągiem indywidualnie, nie afiszuje się z tym nawet jeżeli się zdarza, że żyje z partnerem. Natomiast gejostwo jest pewną postawą na bazie orientacji homoseksualnej, za którą idzie ideologia – wyjaśniała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

