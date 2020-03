G20 przewiduje pięć bilionów dolarów na walkę ze skutkami pandemii Przywódcy państw G20 na czwartkowej wideokonferencji postanowili, że przeznaczą co najmniej 5 bilionów dolarów na wsparcie światowej gospodarki w walce ze skutkami pandemii COVID-19 – przekazano we wspólnym oświadczeniu, wydanym po zakończeniu rozmów. W czwartek z inicjatywy sprawującej przewodnictwo w G20 Arabii Saudyjskiej została zorganizowana wideokonferencja przywódców państw tej grupy. Była ona poświęcona pandemii choroby COVID-19, spowodowanej koronawirusem, i jej wpływowi na światową gospodarkę. “Jesteśmy zdecydowani stworzyć wspólny front przeciwko wspólnemu zagrożeniu. Musimy razem działać przeciwko społecznym, gospodarczym i finansowym skutkom pandemii” – napisali liderzy 20 najbardziej rozwiniętych krajów świata w dokumencie, cytowanym przez agencję AFP. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

