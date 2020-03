Główny Inspektorat Sanitarny apeluje w sprawie imprez masowych Koronawirus w Polsce. Ministerstwo zdrowia potwierdziło już osiem przypadków zakażeń w naszym kraju. W związku z sytuacją Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o zachowanie zasad higieny. Rekomenduje również unikanie imprez masowych oraz zaniechanie podróży. “W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny” – zaapelował w niedzielnym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny. GIS rekomenduje również unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechanie podróży – zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem. Około godziny 20 Główny Inspektor Sanitarny podał, że rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

