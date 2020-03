Godzina dla Ziemi. #zostajewdomu i robię coś dobrego dla planety. Jak co roku, 28 marca o godz. 20.30 miliony ludzi na całym świecie gaszą światło podczas symbolicznej Godziny dla Ziemi WWF. 13. edycja akcji ma wymiar szczególny, walczymy bowiem z pandemią, która uziemiła nas w domach. Mamy więc okazję, by przez symboliczny gest zrobić coś dobrego dla naszej planety. Z uwagi na pandemię koronawirusa, tegoroczna akcja odbywa się online. Nawet jeśli zostajemy w domu, wciąż możemy zrobić coś dobrego, by pomóc naszej planecie. Co konkretnie? Po prostu wyłączmy o 20.30 światło. Zjedzmy z rodziną kolację przy świecach, pobawmy się z naszymi dziećmi w cienie – możliwości jest mnóstwo. Nasze ostatnie działania, związane z koronawirusem pokazały, że kiedy trzeba, potrafimy zmienić swoje nawyki. Nasza planeta od lat woła o pomoc, teraz jest moment, by wcielić w życie codzienne drobne działania, które przyczynią się do uratowania środowiska. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

