Gorące wieści nt. nieruchomości

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Rynek nieruchomości w Toronto I okolicach jest obecnie rozgrzany. Na każdą nieruchomość jest wiele ofert, wszystko idzie „na pniu”. W Mississaudze cena średniego domu sięga prawie 1,2 miliona dolarów, natomiast bliźniaki chodzą po 820 tysięcy. Szeregowce sprzedają się po 800 tysięcy, natomiast mieszkania średnio po 540 tysięcy dolarów. Są to dane za styczeń bieżącego roku, natomiast już wiadomo, że ceny dalej idą w górę!

Co ciekawe, wzrasta również zapotrzebowanie na domy luksusowe, których ceny też się podnoszą!

Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że większość właścicieli nie ma zamiaru się przeprowadzać, widząc co dzieje się na rynku, a więc liczba wystawianych domów do sprzedaży jest niska. Z kolei duża liczba nabywców chce pozostać w obrębie wielkiego miasta, a więc zainteresowanych kupem jest dużo, co powoduje wiele ofert na jedną nieruchomość.

W ostatnim roku, średnia cena za dom luksusowy wzrosła o 1,2 procenta, do sumy ponad 3,6 miliona dolarów, natomiast średnia cena luksusowego apartamentu wzrosła o ponad 7 procent, do ponad 2,4 miliona dolarów.

Kupujący luksusowe nieruchomości również nie mają wielkiego wyboru, a więc ceny pną się coraz wyżej!

Oczywiście ceny apartamentów są dalej atrakcyjne dla kupujących po raz pierwszy, takich klientów, którzy dopiero wchodzą na rynek nieruchomości.

Właśnie dlatego przy tej okazji dobrze jest uświadomić sobie jakie koszty związane są z kupnem nieruchomości: przeciez musimy liczyć się nie tylko z samą ceną, którą płacimy za nieruchomości.

Po pierwsze, większość sprzedających oczekuje wpłaty wraz z ofertą przynajmniej 5-procent zaliczki, która oczywiście będzie potem zaliczona na poczet kupna: lecz oczywiście trzeba mieć ją odłożoną na koncie, gotową do natychmiastowego użycia.

Następnie, jeśli kupujący ma poniżej 20 procent kwoty niezbędnej do kupna, musi się liczyć z koniecznością wzięcia ubezpieczenia na pożyczkę, która zabezpiecza pożyczkodawcę przed ewentualnymi stratami w przypadku niemożności spłat.

W prowincji Ontario wszyscy kupujący płacą tzw. Land Transfer Tax, czyli podatek od przekazania tytułu własności: podatek ten liczony jest od ceny zakupu, a jego wpłata wymagana jest przy zamknięciu transakcji. Dokonuje tego wyznaczony prawnik. W przeważającej liczbie wypadków, bo w cenach od 400 tysięcy do 2 milionów, podatek ten wynosi dwa procent od zakupu. Natomiast przy zakupie w obrębie Toronto, podatek ten jest podwojny, bo płacony na rzecz prowincji oraz miasta, a więc wynosi cztery procent. Są to kwoty niebagatelne! Kupujący po raz pierwszy mogą ubiegać się o rabat, czy też zniżkę od tego podatku.

Dalej są koszty związane z pracą wykonywaną przez prawnika, na którą składa się kilka elementów, a więc m.in.tzw. title insurance, ewentualne nabycie planu (tzw. survey), jeśli kupujący chce go posiadać.

W przypadku zakupu zupełnie nowej nieruchomości, naliczany jest podatek HST w wysokości 13 procent; w niektórych przypadkach można też liczyc na zniżki.

Jest jeszcze kilka małych elementów: jak np. koszty przeprowadzki, czasem wynajem specjalistycznej ekipy, lub wynajem samochodu itd., bardzo indywidualne koszty, w zależności od sytuacji.

Dobrze jest jednak wiedzieć przed faktem czego mamy się spodziewać, a jak wiadomo każda sytuacja jest inna.

