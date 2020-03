Granica z USA zamknięta, we Włoszech więcej ofiar niż w Chinach i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (19 marca) W kolejnych artykułach CODZIENNIE podajemy najnowsze informacje o COVID-19. W kategorii “KORONAWIRUS COVID-19” można przeczytać wszystko, co trzeba wiedzieć o wirusie. ________________________________________ Telehealth Ontario – 1-866-797-0000 Oto najnowsze informacje z 19 marca: Kanada – 873 przypadki (wczoraj 727) • Alberta odnotowała swój pierwszy zgon. • Premier Nowego Brunszwiku Blaine Higgs ogłosił stan wyjątkowy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19, ponieważ twierdzi, że zbyt mało obywateli wykonuje zalecenia, aby unikać publicznych zgromadzeń. • Zamknięcie granicy kanadyjsko-amerykańskiej od piątku. 400 tys. ludzi przekracza zwykle granicę na Rainbow Bridge w Niagara Falls. Dzisiaj w połdunie reporter CP24 zobaczył tylko 5, z których dwa zostały zawrócone. Kanada i USA ma 9000 km granic i 12 przejść granicznych. Granice były zamknięte tylko na 20 minut po ataku 9/11, ake nigdy dotąd nie podjęto decyzji jak teraz. • Rząd federalny zawiesza usługi paszportowe do odwołania. Kanadyjczycy będą mogli uzyskać lub odnowić paszport tylko wtedy, gdy będą musieli podróżować z pilnych powodów. Obejmuje to poważną chorobę, śmierć bliskiej osoby lub członka rodziny, pracę humanitarną lub utratę pracy lub bankructwo firmy. Service Canada informuje, że każdy, kto nie spełnia kryteriów pilnej podróży – lub doświadcza takich objawów, jak gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu – będzie musiał poczekać, tak jak każdy, kto jest w izolacji. • Premier Ontario Doug Ford ogłosił, że wszystkie przedłużenia praw jazdy, dorocznej rejestracji pojazdow i kart zdrowia są zawieszone. Na razie można korzystać z dokumentów, które straciły ważność. Ford powiedział, że ma to zmniejszyć potrzebę osobistych wizyt w punktach Service Ontario i pomoże prywatnym kierowcom i operatorom komercyjnym. Premier podkreślił, że wygasłe i wygasające karty zdrowia mogą być nadal stosowane aby otrzymać dostęp do usług zdrowotnych. • Władze Mississaugi postanowiły przestać pobierać podatki od nieruchomości od mieszkańców miasta przez 3 miesiące. • Dr Eileen de Villa, główny oficer medyczny z Toronto, zachęca wszystkie firmy świadczące usługi , takie jak salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także sklepy odzieżowe, do natychmiastowego zamknięcia. Dr de Villa potwierdza, że w mieście jest 128 potwierdzonych przypadków COVID-19, a 11 osób przebywa w szpitalu. • Wicepremier Chrystia Freeland podała, że wszyscy ubiegający się o azyl, przekraczający granicę z USA będą tymczasowo zakwaterowani od jutra. Ma to zapewnić, że wszyscy będą poddani kwarantannie przez 14 dni, tak jak wszyscy inni przybywający do Kanady z USA i innych krajów. • Tribunał Ontario nie będzie wydawał żadnych nowych nakazów eksmisji aż do odwołania. Biura szeryfa zostały poproszone o odroczenie wszelkich zaplanowanych egzekucji nakazów eksmisji zaplanowanych na ten tydzień. • Miejsca są otwarte ZA DARMO dla klientów spoza firmy Sunwing – biuro podróży udostępniło miejsca w swoich samolotach dla Kanadyjczyków, by jak najszybciej powrócili do domu z południowych destynacji. • Canada Post ogłosiła również własną redukcję usług, zawieszając na czas nieokreślony gwarancje dostawy na czas dla wszystkich usług kurierskich. USA • Republikanin Mario Diaz-Balart jest pierwszym członkiem Kongresu, który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19. Diaz-Balart samoizolował się po głosowaniach w piątek, a następnie pojawiły się u niego objawy w sobotę. Na świecie • Jeden nowy kraj / terytorium / obszar (region europejski) zgłosił przypadki COVID-19. • Po raz pierwszy liczba zgonów we Włoszech przekroczyła licbą zgonów w Chinach. Włochy, której ludnośćwynosi 60 milionów, odnotowały co najmniej 3 405 zgonów, czyli około 150 więcej niż w Chinach – kraju o populacji ponad 20 razy większej. Włochy pobiły ten rekord tego samego dnia, w którym Wuhan, chińskie miasto, w którym koronawirus pojawił się trzy miesiące temu, nie zarejestrował żadnych nowych infekcji, co oznacza, że drakońskie blokady w tym komunistyczny kraju okazały się skuteczną metodą powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Stan na godzinę 21.03: Porównanie ze stanem sprzed 24 godzin: Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 26 774 (wczoraj o 18 762) Wzrost liczby zgonów o 1 137 (wczoraj o 827). ••• POPRZEDNIE CODZIENNE RELACJE – porównaj dane liczbowe z dnia na dzień: 18 marca 17 marca 16 marca 15 marca 14 marca 12 marca 11 marca 10 marca 9 marca 8 marca Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

