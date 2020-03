“Groźba pandemii bardzo realna”. WHO nie ukrywa prawdy o koronawirusie. Szef Światowej Organizacja Zdrowia (WHO) jest zaniepokojony sytuacją związaną z szalejącym koronawirusem. Uważa jednak, że nie wszystko jest stracone. – Ogromną przewagą, jaką mamy, jest to, że decyzje przez nas podejmowane mogą wpływać na trajektorię tej epidemii – zapewnił. – Skoro koronawirus dotarł do tylu krajów, groźba wybuchu pandemii stała się bardzo realna. Byłaby to jednak pierwsza pandemia w historii, którą można mieć pod kontrolą Byłaby to pierwsza pandemia, którą można kontrolować. Najważniejsze jest to, że nie jesteśmy zdani na łaskę wirusa – powiedział podczas konferencji prasowej w Genewie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jego zdaniem epidemia koronawirusa jest nierówna na poziomie globalnym.

– Cieszymy się, że Włochy podejmują ostre środki, by powstrzymać epidemię i mamy nadzieję, że okażą się one skuteczne w nadchodzących dniach – dodał. W sobotę włoskie władze podjęły najbardziej drastyczne kroki w walce z koronawirusem. Odwołano m.in. śluby i pogrzeby. We Włoszech w ciągu dwóch tygodni od wybuchu epidemii zmarło 463 osób.

