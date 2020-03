Harvey Weinstein skazany na 23 lata więzienia Producent filmowy Harvey Weinstein został w środę skazany przez sąd w Nowym Jorku na 23 lata pozbawienia wolności za gwałt i napaść seksualną. Wyrok został ogłoszony w sądzie kryminalnym na Manhattanie przez sędziego Jamesa Burke’a, który przewodniczył procesowi. Ława przysięgłych 24 lutego uznała Harvey’a Weinsteina winnym napaści seksualnej na byłą asystentkę Mimi Haleyi w 2006 roku oraz winnym gwałtu na wówczas początkującej aktorce Jessice Mann w 2013 roku. Harvey Weinstein – niegdyś jedna z najbardziej wpływowych osób Hollywood i amerykańskiej telewizji – maksymalnie mógł usłyszeć wyrok 29 lat pozbawienia wolności. Ława przysięgłych uniewinniła producenta od dwóch najpoważniejszych zarzutów drapieżnej napaści seksualnej, za które groziłoby mu nawet dożywocie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.