Historycy zbadają rolę papieża w czasie II wojny światowej

Na mocy decyzji papieża Franciszka otwarte zostały dziś tajne dotychczas archiwa dotyczące pontyfikatu Piusa XII, który stał na czele Kościoła katolickiego w latach 1939-1958. Dokumenty mają dać m.in. odpowiedź na pytanie o postawę papieża wobec Holokaustu. – Pierwsze zbadane dokumenty z otwartego archiwum potwierdzają, że pomagał on Żydom w czasie II wojny światowej – oświadczył przedstawiciel Watykanu. W archiwum znajduje się około 20 tys. dokumentów, które mają przynieść oczekiwaną przez wiele środowisk odpowiedź na pytanie o rolę tego papieża w czasach II wojny światowej i jego postawę oraz działania podjęte wobec Holokaustu. Pod adresem tego papieża kierowano zarzuty, że nie zrobił wystarczająco wiele w obronie Żydów. Dyrektor archiwum sekcji ds. stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej Johan Ickx w informacji przekazanej oficjalnemu portalowi Vatican News podkreślił, że znajdują się tam dokumenty na temat ponad 4 tys. Żydów i próśb o pomoc, jakie wystosowali, a także dowody na wyrobienie dla nich fałszywych dowodów tożsamości, co pomogło im w ucieczce z Europy.

