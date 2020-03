Hiszpania: Bał się pandemii. Uciekł na bezludną wyspę. Obawiający się zakażenia koronawirusem mieszkaniec Hiszpanii udał się na bezludną wyspę S’Espalmador, znajdującą się w archipelagu Balearów. Samotny żeglarz przed wyprawą zaopatrzył się w prowiant, który ma mu wystarczyć na 30 dni. Pochodzący z Walencji Rafael Lambies o swojej podróży poinformował nie tylko hiszpańską rozgłośnię Cadena Ser, ale też balearską żandarmerię. Lambies stwierdził, że ucieczka na bezludną wyspę o wielkości 3 km kw. była decyzją “zdroworozsądkową”. Pomimo braku towarzystwa, nie narzeka. – To taki raj, jak na jednej z wysp karaibskich – powiedział w rozmowie z Radiem Illa. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

