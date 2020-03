Hokeiści z NHL zawiesili rozgrywki Obawy związane z rozpowszechniającym się koronawirusem dosięgły już wszystkich dyscyplin sportu, także w Ameryce. W czwartek władze hokejowej ligi NHL zdecydowały o zawieszeniu rozgrywek. Wcześniej taką samą decyzję podjęli włodarze piłkarskiej MLS i koszykarskiej NBA. W tym momencie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa. Do zakończenia sezonu zasadniczego pozostało 189 spotkań. Być może w przypadku wznowienia rywalizacji od razu rozpocznie się faza play off, zgodnie z obecnymi stanami tabel. Od 1893 roku tylko dwa razy nie udało się wyłonić zdobywcy Pucharu Stanleya – w 1919 roku przez epidemię grypy “hiszpanki” oraz w 2005 z powodu lokautu. – Postępujemy zgodnie z zaleceniami medycznymi. Zachęcamy naszych zawodników oraz pozostałych członków społeczności NHL do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków ostrożności, w tym, w stosownych przypadkach, kwarantanny. Naszym celem jest wznowienie rozgrywek, kiedy będzie to bezpieczne – powiedział komisarz ligi NHL Gary Bettman. W NBA koronawirusa zdiagnozowano u dwóch koszykarzy Utah Jazz – Rudy’ego Goberta oraz Donovana Mitchella. W niektórych miastach kluby NBA i NHL grają w tej samej hali. W Stanach Zjednoczonych zawieszono także rozgrywki piłkarskiej MLS. W baseballowej MLB natomiast odwołano mecze przedsezonowe, a zaplanowany na 26 marca start rozgrywek jest wątpliwy. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

