Hokejowe mistrzostwa świata w Katowicach odwołane Zarząd Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) zadecydował we wtorek, że zaplanowane na przełom kwietnia i maja w Katowicach hokejowe mistrzostwa świata seniorów Dywizji 1B zostały odwołane. Powodem jest oczywiście szerząca się pandemia koronawirusa. Nie odbędą się też MŚ Dywizji 1A, których gospodarzem miała być słoweńska Lublana. Być może oba turnieje zostaną za rok rozegrane w tych samych miejscach. Decyzja w tej kwestii zapadnie na kolejnym posiedzeniu zarządu IIHF. Nie wiadomo jeszcze, czy odbędą się MŚ elity, których gospodarzem 8-24 maja ma być Szwajcaria. W miniony piątek władze IIHF odwołały wszystkie mistrzostwa świata U-18 oraz zawodów Dywizji 2 i 3 seniorów. W turnieju Dywizji 1B 18-latków mieli we Włoszech w kwietniu zagrać Polacy. Wcześniej zrezygnowano z rozgrywania m.in. zaplanowanych w Katowicach MŚ kobiet Dywizji 1B. Nie odbędą się też kobiece MŚ elity w Kanadzie. Mistrzostwa najlepszych hokeistek były też odwołane w 2003 roku. Turniej miał się wówczas odbyć w Pekinie, ale w Chinach zmagano się wtedy z epidemią SARS. Turniej kobiet w Katowicach miał zostać rozegrany w dniach 28 marca – 3 kwietnia z udziałem Włoch, Korei Południowej, Chin, Kazachstanu, Słowenii i Polski. Z kolei rywalami seniorów w Spodku miały być Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina. Drużyna trenera Tomasza Valtonena chciała powalczyć przed własną publicznością o powrót na zaplecze elity, co nie udało się w ubiegłorocznych MŚ w Tallinnie. Polacy na początku lutego wygrali prekwalifikacyjny turniej olimpijski w Kazachstanie, pokonując niespodziewanie w decydującym spotkaniu gospodarzy 3:2 i awansowali do sierpniowych głównych eliminacji, w których zmierzą się w Bratysławie z gospodarzami, Austrią i Białorusią. Awans do igrzysk w Pekinie (2022) wywalczy tylko zwycięzca. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

