Ile jest zgonów, ile zachorowań, ile wyzdrowień – tu dane na bieżąco Gdzie jest koronawirus na świecie i ile jest przypadków w każdym kraju? Możesz sprawdzać codziennie sam. Monitorowaniem potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zajmuje się instytut o nazwie Center for Systems Science and Engineering (CSSE) związany z Johns Hopkins University w Baltimore w USA. Ta instytucja badawcza stworzyła interaktywną mapę koronawirusa na świecie, którą można zobaczyć TUTAJ. Oto dane z poniedziałku: Lista potwierdzonych przypadków nowego koronawirusa na świecie (w porządku alfabetycznym) Afganistan (1 przypadek) Algieria (1 przypadek) Andora (1 przypadek) Armenia (1 przypadek) Australia (30 przypadków, 1 zgon) Austria (10 przypadków) Bahrajn (47 przypadków) Belgia (1 przypadek) Białoruś (1 przypadek) Brazylia (2 przypadki) Chiny (80 026 przypadków, 2 912 zgonów) Chorwacja (6 przypadków) Czechy (1 przypadek) Dania (3 przypadki) Dominikana (1 przypadek) Ekwador (6 przypadków) Egipt (2 przypadki) Estonia (1 przypadek) Finlandia (3 przypadki) Filipiny (3 przypadki, 1 zgon) Francja (130 przypadków, 2 zgony) Gruzja (1 przypadek) Grecja (7 przypadków) Hiszpania (73 przypadków) Holandia (7 przypadków) Hongkong (98 przypadków, 2 zgony) Islandia (1 przypadek) Indie (3 przypadki) Indonezja (2 przypadki) Iran (978 przypadków, 54 zgony) Irak (19 przypadków) Irlandia (1 przypadek) Izrael (7 przypadków) Japonia (944 przypadki, 12 zgony) Kambodża (1 przypadek) Kanada (24 przypadki) Katar (3 przypadki) Korea Południowa (4 212 przypadków, 26 zgonów) Kuwejt (56 przypadków) Liban (10 przypadków) Litwa (1 przypadek) Luksemburg (1 przypadek) Macedonia Północna (1 przypadek) Makau (10 przypadków) Malezja (25 przypadków) Meksyk (5 przypadków) Monako (1 przypadek) Nepal (1 przypadek) Niemcy (111 przypadków) Nowa Zelandia (1 przypadek) Nigeria (1 przypadek) Norwegia (15 przypadków), Oman (5 przypadków) Pakistan (4 przypadki) Rosja (5 przypadków) Rumunia (3 przypadki) San Marino (1 przypadek) Singapur (102 przypadki) Sri Lanka (1 przypadek) Szwajcaria (18 przypadków) Szwecja (13 przypadków) Tajlandia (43 przypadków, 1 zgon) Tajwan (40 przypadków, 1 zgon) USA (89 przypadków, 2 zgony) Wielka Brytania (35 przypadków) Wietnam (16 przypadków) Włochy (1 701 przypadki, 41 zgony) Zjednoczone Emiraty Arabskie (19 przypadków) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.