Izrael: kwarantanna dla wszystkich powracających z zagranicy Izrael będzie wymagał od powracających z zagranicy obywateli poddanie się kwarantannie przez 14 dni, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa – oświadczył w poniedziałek premier Benjamin Netanjahu. Od czwartku to samo będzie dotyczyć obcokrajowców. – To trudna decyzja, ale jest niezbędna do ochrony zdrowia publicznego, a zdrowie publiczne jest najważniejsze – powiedział Netanjahu w nagraniu wideo, opublikowanym na Twitterze. “Ta decyzja będzie obowiązywać przez dwa tygodnie, w czasie których będziemy dbać o izraelską gospodarkę” – dodał. Ministerstwo zdrowia nalegało na wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich obcokrajowców przylatujących do Izraela – powiedział w radiu armii izraelskiej szef resortu Jaakow Licman. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.