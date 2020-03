Jacek Kurski przestanie być prezesem TVP? Cała RMN za jego odwołaniem Krzysztof Czabański, który jest przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, poinformował wczoraj, że ogłosił głosowanie Rady nad odwołaniem Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. Dodał, że cztery osoby z pięcioosobowej RMN oddały już swój głos i są za podjęciem uchwały. WirtualneMedia ustaliły nieoficjalnie, że późnym wieczorem głos oddała również ostatnia osoba i jest ona za odwołaniem Kurskiego. – W związku z wystąpieniem prezesa Kurskiego, wydałem oświadczenie o głosowaniu nad jego odwołaniem, to głosowanie będzie trwało do poniedziałku. Mogę jednak już powiedzieć, że z pięcioosobowej Rady wpłynęły cztery głosy za podjęciem tej uchwały – powiedział wieczorem podczas wspólnego briefingu z prezydentem przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Według ustaleń WirtualnychMediów późnym wieczorem swój głos oddała ostatnia z osób wchodzących w skład RMN. Również opowiedziała się za dymisją Jacka Kurskiego. Według informacji PAP ostatnią osobą miał być Grzegorz Podżorny, który do RMN został zgłoszony przez Kukiz’15. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

