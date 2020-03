Jak dostać rządową pomoc – kto się na co kwalifikuje, gdzie składać aplikacje?

Praktyczne porady – na co się kwalifikujesz?

Rząd Kanady ogłosił w środę ekonomiczny pakiet stymulacyjny o wartości 82 miliardów dolarów. Pakiet obejmuje wsparcie nie tylko dla pracowników, którzy kwalifikują się do ubezpieczenia na wypadek utraty zatrudnienie (Employment Insurance – EI), ale także dla samozatrudnionych i innych, którzy nie mają dostępu do EI.

Czy Service Canada bedzie w stanie obsłużyć ogromny napływ wniosków – setki tysięcy aplikacji w ciągu tygodnia? Mogą wystąpić znaczne opóźnienia w wypłacaniu świadczeń.

Ważne jest, aby złożyć wniosek jak najszybciej.

• Jaką pomoc możesz uzyskać, gdy jesteś chory lub poddany kwarantannie?

Każdy, kto nie ma płatnego zwolnienia chorobowego i nie jest w stanie pracować, ponieważ jest chory, poddany kwarantannie lub opiekujący się osobą chorą lub poddaną kwarantannie, może natychmiast ubiegać się o świadczenia EI z tytułu choroby jeśli jest uprawniony, bez zwykłego tygodniowego okresu oczekiwania. EI płaci 55 procent zarobków podlegających ubezpieczeniu, a pracodawca może uzupełnić je dodatkowo.

Emergency Care Benefit – pracownicy chorzy lub poddani kwarantannie, którzy nie kwalifikują się na EI, mogą od kwietnia ubiegać się o zasiłek z tego funduszu, który zapewni do 900 dol. co dwa tygodnie przez 15 tygodni.

Nie są wymagane żadne zaświadczenia od lekarza. „Chcemy, aby było to tak proste, jak to możliwe, aby ludzie, którzy potrzebują tej pomocy, mogli uzyskać tę pomoc” – powiedział minister finansów Bill Morneau w środę.

Zasiłek Emergency Care Benefit nie dotyczy osób zwolnionych (laid off), ale nie chorych, poddanych kwarantannie lub sprawujących opiekę nad kimś innym w wyniku COVID-19. Osoby w tej sytuacji będą objęte zasiłkiem Emergency Support Benefit (patrz poniżej).

Kto kwalifikuje się na EI?

Aby móc ubiegać się o EI, musisz na ten fundusz płacić. Musisz także przepracować określoną liczbę godzin w poprzednim roku, w zależności od tego, gdzie mieszkasz. W Toronto musisz mieć 600 godzin na świadczenia z tytułu choroby EI i 700 godzin na regularne świadczenia.

Liczba tygodni, za które otrzymuje się zasiłek, zależy od liczby godzin ubezpieczenia. Zasięg EI nie jest „tym, czym był kiedyś” z powodu wzrostu systemu pracy dorywczej.

„Ludzie mają mniej godzin, więc jest mniej regularnego zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w porównaniu do przeszłości”, powiedział. „Jeśli jesteś samozatrudniony lub jesteś niezależnym wykonawcą, możesz wpłacać na EI i potencjalnie otrzymywać świadczenia, ale niewiele osób to robi”, podaje Toronto Star.

Co jeśli zostanę zwolniony, ale nie jestem chory lub poddany kwarantannie?

Zdrowi pracownicy, którzy zostali zwolnieni, ale nie kwalifikują się na EI, są uprawnieni do zasiłku Emergency Support Benefit, na który rząd przeznaczył 5 miliardów dolarów. Więcej szczegółów zostanie podanych w najbliższej przyszłości. Wypłaty zostaną dostarczone za pośrednictwem Canada Revenue Agency i zgodnie z zapowiedzią Morneau oczekuje się, że zapewni 14 tygodni wsparcia na „poziomie porównywalnym” do EI, co stanowi 55 procent zarobków podlegających ubezpieczeniu.

Jak można składać wnioski?

Można złożyć wniosek o EI online za pośrednictwem strony internetowej Service Canada. Wypełnienie aplikacji zajmie około godziny.

Potrzebne będą informacje bankowe, abyś móc wybrać opcję wpłaty bezpośredniej. Dokumentacja dotyczącąa zatrudnienia nie jest konieczna.

Rząd podał, że wnioski o zasiłek Emergency Care Benefit będą dostępne w kwietniu i można je składać za pośrednictwem Canada Revenue Agency, konta My Service Canada lub dzwoniąc na bezpłatny numer, który jeszcze nie został skonfigurowany.

Nie jest jasne, kiedy i jak ludzie będą mogli ubiegać się o zasiłek Emergency Support Benefit.

Co z napiwkami? Czy stanowią część moich dochodów?

To zależy. Jeśli Twoje napiwki są „kontrolowane”, co oznacza, że ​​są zbierane i dystrybuowane przez pracodawcę, możesz je zaliczyć do tswoich zarobków podlegających ubezpieczeniu. Zasadniczo napiwki, które nie są kontrolowane przez pracodawcę, nawet jeśli są zadeklarowane w podatku dochodowym, nie są uważane za zarobki podlegające ubezpieczeniu. Niestety więc podlegające ubezpieczeniu zarobki wielu kelnerów będą tylko na poziomie płacy minimalnej.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak CRA klasyfikuje napiwki, zobacz tę sekcję na stronie internetowej.

Co się stanie, jeśli prowadzę własną firmę i będę musiał ją zamknąć?

Możesz kwalifikować się do wyżej wymienionego świadczenia Emergency Support Benefit. Jeśli masz pracowników, rząd proponuje 10-procentową dopłatę do wynagrodzenia na okres trzech miesięcy do 1375 dol. na pracownika i 25 000 dol. na pracodawcę, aby uniknąć zwolnień.

Powinieneś również skontaktować się ze swoim bankiem, aby negocjować odroczenie spłaty kredytu lub kredytu hipotecznego. Bank of Montreal, CIBC, RBC, Scotiabank, TD i National Bank ogłosiły, za pośrednictwem Canadian Bankers Association, że klienci będą mogli odroczyć spłatę kredytu hipotecznego na okres do sześciu miesięcy i negocjować dłuższe okresy amortyzacji lub specjalne pożyczki. Według stowarzyszenia pomoc zostanie ustalona indywidualnie. Rząd ogłosił także inne środki mające na celu zwiększenie dostępu do kredytów i pożyczek.

CRA odroczyła datę złożenia rozliczeń podatku dochodowyego do 1 czerwca. Ponadto CRA umożliwi zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorstwom odroczenie płatności wszelkich kwot podatku dochodowego, które staną się należne w dniu dzisiejszym lub później, a także przed wrześniem 2020 r., do 31 sierpnia. Żadna firma nie będzie kontrolowana przez następne cztery tygodnie.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę?

To nie jest do końca jasne. Rząd zrezygnował z tygodniowego okresu oczekiwania na świadczenia z tytułu choroby EI, ale jeśli nie jesteś chory, poddany kwarantannie ani nie opiekujesz się kimś innym, tygodniowy okres oczekiwania nadal obowiązuje. W przypadku osób, które nie kwalifikują się do EI, wypłaty będą dopiero w kwietniu. Mogą być opóźnienia.

Inne porady

Najlepiej składać wnioski online późnym wieczorem lub wcześnie rano, kiedy system będzie mniej obciążony.

Ważne jest by złożyć wniosek jak najszybciej, aby nie tracić tygodni świadczeń.

W razie problemów dobrze jest skontaktować się z biurem posła lub poradnią “community legal clinic”.

Oprac. na podst. The Toronto Star