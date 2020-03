Jak radzić sobie ze strachem przed koronawirusem?

Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce i na świecie. Psycholog i psychoterapeutka Joanna Gutral z warszawskiej SWPS w rozmowie z Onetem podpowiada, jak opanować strach, nie dać się zwariować wirusowi i co robić, gdy nasi bliscy są na skraju ataku paniki.

“Nie panikuj” nie pomoże. Jak sobie radzić z rosnącym strachem przed koronawirusem?

Nie pomoże, bo czy zna pani kogoś, kto przestał panikować po słowach “nie panikuj” albo uspokoił się po słowach “uspokój się”? Te komunikaty w ten sposób nie działają. Wręcz przeciwnie – poziom napięcia obniża się wtedy, kiedy postępujemy zgodnie z tym, co czujemy.

Nie chodzi tutaj o to, żeby poddać się panice czy stresowi, ale o zaakceptowanie tych emocji. Już samo uświadomienie sobie, że to, co przeżywamy nie jest złe – bo żadna emocja nie jest zła – sprawia, że czujemy się lepiej.

Oswojenie i akceptacja swoich uczuć i emocji to jedno, ale jak bronić się przed strachem i lękiem, które nas ogarniają?

Rozróżnijmy najpierw czym jest strach, a czym lęk. Strach jest wtedy, kiedy zagrożenie jest realne, czyli na przykład – stoję przed tygrysem, który może mnie zaatakować. Odczuwam strach i to jest uzasadnione. Lęk to uczucie, kiedy bodziec, który je wywołuje jest niepewny. Wskaźnikiem do rozpoznania, czy to jest lęk, może być początek pytania: “A co, jeśli…”. Czyli np. pytamy: “A co, jeśli potrąci mnie samochód?” albo: “A jeśli zachoruję na jakąś poważną chorobę?”. Wtedy to może być lęk, bo to są takie sytuacje, co do których nie mamy jasnych przesłanek ani wskaźników, ale są one możliwe.