Janowicz bez tytułu w Pau, ale z ogromnym awansem w rankingu Jerzy Janowicz (1039. ATP) nie zostanie w 2020 roku mistrzem turnieju ATP Challenger Tour w Pau (pula nagród 90 tys. dolarów). W niedzielnym finale występujący z “dziką kartą” Polak przegrał 3:6, 4:6 z doświadczonym Łotyszem Ernestsem Gulbisem (220. ATP). Ale dzięki udanemu występowi w halowej imprezie we Francji łodzianin awansuje w światowym rankingu na 461. miejsce. Dla Janowicza był to trzeci turniej po ponad dwuletniej nieobecności na kortach spowodowanej kontuzją. W challengerach w Rennes i Quimper odpadał w drugich rundach. W niedzielnym finale z 31-letnim Gulbisem nie zanotował ani jednego przełamania, samemu tracąc podanie po jednym razie w każdym z setów (na 2:4 i 3:4). Łotysz, który w czerwcu 2014 roku zajmował nawet dziesiąte miejsce na świecie, skuteczniej serwował, a jego pierwsze podanie mocno komplikowało życie Polakowi. Dla obu panów był to siódmy wspólny mecz i po raz piąty lepszy okazał się Gulbis. W poprzednich rundach Janowicz uporał się z Czechem Zdenkiem Kolarem (222. ATP; 6:4, 7:5), Francuzem Maximem Janvierem (173. ATP; 6:4, 6:4), Włochem Lorenzo Giustino (153. ATP; 6:4, 6:7 (5), 6:3), Francuzem Hugo Grenierem (250. ATP; 6:3, 6:3) i Czechem Jirim Veselym (71. ATP; 6:4, 6:7 (6), 7:6). Wynik finału Challengera Tour w Pau: Jerzy Janowicz (1039. ATP) – Ernest Gulbis (220. ATP) 3:6, 4:6, Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

