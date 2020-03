Javeliny dla Polski. Zielone światło z Departamentu Stanu USA. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Współpracy Obronnej (DSCA) nie spodziewa się, aby Polska napotkała na trudności z nabyciem dla swoich sił zbrojnych przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin. Zgodę na transakcję musi jeszcze wyrazić Kongres USA. Departament Stanu USA na prośbę Polski zatwierdził już warunki potencjalnej umowy wartości 100 mln dolarów na sprzedaż systemów rakietowych Javelin. Firmy Raytheon (RTN) oraz Lockheed Martin (LMT) będą pełnić funkcję głównych wykonawców transakcji – przekazał specjalizujący się w problematyce obronności amerykański dziennik „Defense Daily”. Jak dodała gazeta, DSCA powiadomiła już w środę o planowanej sprzedaży sprzętu wojskowego Kongres Stanów Zjednoczonych. „Proponowana sprzedaż systemu Javelin pomoże Polsce zbudować długoterminowy potencjał obronny w celu obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej, aby sprostać wymogom obrony narodowej” – napisali w oświadczeniu cytowanym przez „Defense Daily” przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Współpracy Obronnej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

