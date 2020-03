Jerozolima: restrykcje w obchodach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy W związku z pandemią koronawirusa administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa wprowadził szereg restrykcji w obchodach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Abp Pizzaballa przypomina, że w Jerozolimie obchody Wielkiego Tygodnia skupione są wokół Grobu Pańskiego. Pomimo restrykcji związanych z koronawirusem, Kościół nie rezygnuje ze sprawowania tam liturgii, jednak nie mogą one być praktycznym punktem odniesienia dla parafii. Całe Triduum Paschalne będzie sprawowane (po arabsku) i transmitowane z konkatedry, z udziałem jedynie kilku seminarzystów. W czasie Triduum Paschalnego należy unikać medialnych transmisji prywatnych celebracji, dlatego powinny być one skoordynowane i zorganizowane w ramach sześciu wikariatów Patriarchatu (dla Jerozolimy i Palestyny; dla Izraela; dla Jordanii; dla Cypru; dla katolików hebrajskich; dla migrantów i osób starających się o azyl). WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.