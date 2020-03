Jest Netflix dla chrześcijan. Nazywa się KATOFLIX. “‘KATOFLIX’ to przestrzeń, gdzie znajdziesz starannie wyselekcjonowane produkcje. Szukamy filmów, które mogłyby Cię zainteresować, zainspirować, zastanowić, skłonić do zmian w Twym życiu… lub wywołałyby uśmiech na Twojej twarzy” – czytamy na stronie głównej nowopowstałego serwisu VOD, który nazwą i layoutem nawiązuje do Netflixa. Od razu na stronie głównej wita nas film “Nieplanowane” – kontrowersyjna i kłamliwa produkcja , która wzbudziła skrajne emocje. Np. jest w niej scena aborcji, która miała rzekomo pokazywać całą prawdę o tym zabiegu, ale wygląda jak fragment taniego horroru komediowego. Jeśli ten film jest wizytówką nowego serwisu, to możemy się jedynie domyślać się przesłania innych tytułów, które szerszej widowni są raczej nieznane. Nie ma tam blockbusterów lub oscarowych hitów, ale występują w nich znajome twarze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

