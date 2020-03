“Jeżeli są warunki, by chodzić do sklepu, to są warunki, by pójść do lokalu wyborczego” Moim zdaniem nie ma w tej chwili potrzeby, by ogłaszać stan klęski żywiołowej lub stan wyjątkowy – ocenił prezydent Andrzej Duda. – Jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności – dodał. Andrzej Duda uczestniczył w poniedziałek w sesji “Q&A” (pytania i odpowiedzi) na swoim profilu społecznościowym na Facebooku. Prezydent mówił, że jeśli w maju nie będzie warunków do przeprowadzenia wyborów, wówczas nie powinny się one odbyć. Zapewnił, że jego priorytetem jest “życie i zdrowie rodaków”. Ubiegający się o reelekcję Duda ocenił jednak, że “jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności”. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.