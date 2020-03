Joanna Jędrzejczyk przegrała o mistrzowski pas po wyrównanej walce Spektakularny pojedynek Joanny Jędrzejczyk z Zhang Weili o mistrzowski pas na gali UFC 248 w Las Vegas. Po pięciu niezwykle emocjonujących rundach Polka przegrała niejednogłośną decyzją sędziów. W tej walce liczył się każdy cios. Faworytką była niepokonana od 20 walk Chinka, ale w sobotę w T-Mobile Arena mogło zdarzyć się wszystko. To było 25 minut wojny totalnej. Po pierwszej rundzie – 30:30 w ciosach, które doszły celu. Remisowo pod tym względem było również w rundzie trzeciej i czwartej. W pozostałych dwóch ciut aktywniejsza była Jędrzejczyk, jednak na przestrzeni całej walki żadnej z nich nie udało się uzyskać przewagi, dzięki której z czystym sumieniem można by wskazać lepszą w tej walce. Bite 25 minut Jędrzejczyk i Weili niemiłosiernie obijały się przez bite 25 minut. Obie panie nie miały dla siebie litości, a z drugiej strony obie wytrzymały trudy pojedynku. W końcówce Polka dodatkowo zmagała się z ogromną opuchlizną na czole, jednak mimo wyraźnego dyskomfortu nie dała się złamać. Twarz i jednej, i drugiej ciężko było rozpoznać. – Prawdopodobnie najlepsza walka w historii kobiecego MMA – emocjonował się jeden z komentatorów gali UFC 248. – Myślę, że możemy bez ryzyka powiedzieć, że to była najlepsza walka o tytuł w historii kobiecego MMA – wtórował mu drugi. Walka rozstrzygnęła się w stójce, choć z tym rozstrzygnięciem problem mieli sami sędziowie. Derek Cleary typował 48-47 dla Weili, Eric Colon 48-47 dla Jędrzejczyk i na koniec Michael Bell 48-47 dla Weili. Tytuł mistrzyni UFC w kategorii słomkowej pozostał w rękach chińskiej zawodniczki. Wynik walki: Zhang Weili – Joanna Jędrzejczyk 48-47, 47-48, 48-47. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

