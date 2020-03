Jurek Owsiak ma prośbę do Polaków. Chodzi o 2 mld zł dla mediów publicznych Jurek Owsiak po ogłoszeniu wyników 28. finału poprosił każdego, kto nie zgadza się z przekazaniem 2 mld zł na media narodowe, o polubienie jego wpisu na Facebooku. Chce zebrać milion polubień. – Wtedy będziemy głośno mówić, że stało się to niezgodnie z wolą narodu – dodał Owsiak. W niecałą godzinę zebrał niemal 80 tys. polubień. Jurek Owsiak podał kwotę tegorocznej zbiórki. Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy 186 133 610 zł i 66 gr. – Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że 186 milionów złotych, które zebraliśmy, wobec tych 2 miliardów złotych przeznaczonych na telewizję państwową, to jest cząstka. To niecałe 10 procent z tych 2 mld, które zostaną wydane w jednym roku – mówił Owsiak. I dodał: – Telewizja nie leczy. Leczą lekarze w szpitalu, za pomocą urządzeń kupionych za 1/10 tej sumy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.