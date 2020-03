Kacper Żuk zaliczył udany występ w Calgary Kacper Żuk po walce odpadł w półfinale challengera w Calgary. Nasz tenisista uległ późniejszemu zwycięzcy turnieju Francuzowi Arthurowi Rinderknechowi 3:6, 6:7(3). Mecz trwał godzinę i 10 minut. W całym spotkaniu doszło zaledwie do jednego przełamania – na 4:2 dla reprezentanta Trójkolorowych w pierwszym secie. Generalnie w całym pojedynku rządzili ci, którzy aktualnie serwowali. Rywal wykorzystał jeden słabszy moment Kacpra. Mimo wszystko zawodnik z Nowego Dworu Maz., który wraca za moment na Puchar Davisa w Kaliszu (mecz z Hongkongiem 6-7 marca), musi być ze swej dyspozycji zadowolony. Kolejne cztery wygrane mecze dały przekonanie, a właściwie pewność, że w tym sezonie pole do wzrostów jest właściwie nieograniczone. Liczymy, że w najbliższym czasie utalentowany 20-latek zbliży się do pierwszej setki, a wkrótce zacznie już grać eliminacje turniejów wielkoszlemowych. Patrząc, jaki ma potencjał, bez wątpienia na to zasługuje. Jednak cały turniej może sobie zapisać na duży plus, bowiem w Calgary wywalczył 33 rankingowe punkty. Dzięki temu poprawi się w światowej klasyfikacji o blisko 60 miejsc i będzie o krok od debiutu w Top 300. Z kolei Rinderknech zadebiutuje w poniedziałek w gronie 200 najlepszych tenisistów świata. W niedzielę wykorzystał szansę rewanżu na Maxime’owie Cressy’emu za trzysetową porażkę doznaną w finale challengera w Drummondville. Rinderknech pokonał Cressy’a 2:1 (3:6, 7:6(5) i 6:4) Francuz i Amerykanin walczyli o 90 punktów i czek na sumę 10,8 tys. dolarów. Półfinał gry pojedynczej ATP Challenger Tour Calgary : Arthur Rinderknech (Francja, 8) – Kacper Żuk (Polska) 6:3, 7:6(3) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

