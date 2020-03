Kaczyński zabrał głos ws. epidemii? Jarosław Kaczyński jak na razie nie komentuje publicznie rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Prezes PiS zagościł jedynie na zdjęciu, które opublikował w mediach społecznościowych Dominik Tarczyński. Opis fotografii jest dosyć wymowny. Na zdjęciu, które zamieścił na Twitterze Dominik Tarczyński, widać jak pozuje uśmiechnięty obok prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. “Wszystko będzie dobrze. Potwierdzone info” – czytamy we wpisie. Jak napisał wcześniej portal Wirutalna Polska, prezes PiS pozostaje aktywny, jakby nic się nie zmieniło. – Po tym, jak koronawirus dotarł do rządu (zakażony jest minister Michał Woś – przyp. red.), wszyscy żyją w większym lub mniejszym niepokoju. O Jarosława martwi się każdy, choć nikt tego głośno nie powie – mówią portalowi przedstawiciele obozu władzy. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

