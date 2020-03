Kadencje Putina mają być liczone “od nowa” Władza prezydencka nie powinna być związana z jednym człowiekiem – oświadczył Władimir Putin podczas wtorkowego wystąpienia w Dumie Państwowej. Dopuścił jednak swój kolejny start w wyborach prezydenckich po zakończeniu obecnej kadencji w 2024 roku. Deputowani przegłosowali we wtorek poprawkę, która umożliwi Putinowi ponowne ubieganie się o urząd prezydenta. – Jestem pewien: nadejdzie czas, kiedy władza prezydencka w Rosji nie będzie tak spersonalizowana, nie będzie związana z żadnym konkretnym człowiekiem – ogłosił Władimir Putin w czasie wtorkowego wystąpienia w izbie niższej parlamentu, Dumie Państwowej, która w tym dniu, w drugim czytaniu, poparła projekt nowelizacji konstytucji. Wypowiadając się w sprawie ewentualnej przedłużenia kadencji obecnego prezydenta, Putin stwierdził, że “wybory bez alternatywy nie są potrzebne”. – Wybory powinny być otwarte i konkurencyjne – powiedział, cytowany przez agencję RIA Nowosti. Jednocześnie poparł pomysł Walentiny Tierieszkowej, pierwszej kobiety w kosmosie, obecnie deputowanej rządzącej Jednej Rosji, by po przyjęciu zmian w ustawie zasadniczej obecny prezydent mógł kandydować na ten urząd “jak każdy inny obywatel”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

