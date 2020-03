Karczewski wylądował na kwarantannie. Powodem błędne leczenie pacjentki. “Razem daliśmy i damy radę!” – napisał na Twitterze Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu i lekarz. Wczoraj razem z resztą personelu medycznego i pacjentami został ewakuowany ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Okazało się, że pacjentka leczona tam na zapalenie płuc tak naprawdę miała koronawirusa, a ponieważ nie zachowano środków ostrożności, zaraziło się od niej przynajmniej kilkanaście osób w placówce, zarówno medyków, jak i pacjentów. W szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą Stanisław Karczewski przepracował kilka dni. Wrócił do wykonywania zawodu lekarza w związku z epidemią koronawirusa. W sobotę placówka została ewakuowana po tym, jak okazało się, że kilkanaście osób leczonych i leczących w placówce ma koronawirusa. Do zakażenia miało dojść w związku z nierozpoznaniem koronawirusa u jednej z pacjentek, którą leczono na zapalenie płuc. W efekcie nie zastosowano środków ostrożności, a koronawirus bez przeszkód rozprzestrzeniał się w szpitalu. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

