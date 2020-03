Kidawa-Błońska z ważnym przesłaniem do Polaków To bardzo trudny czas dla Polski, dla każdego z nas. Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie z dnia na dzień – tymi słowami do Polaków zwróciła się Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu i kandydatka na prezydenta w krótkim nagraniu odnosi się do trudnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy. – Musimy jako Polacy pokazać, że w tych trudnych chwilach potrafimy zachować się rozsądnie i odpowiedzialnie. Kwarantanna i izolacja jest niezbędna. Posłuchajmy lekarzy, bo oni wiedzą najlepiej – zaapelowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Przedstawicielka Platformy Obywatelskiej kolejny raz podkreśliła, że potrzebne są testy na koronowariusa dla osób w grupie wysokiego ryzyka. Jak już informowaliśmy, tego typu rozwiązania wprowadzono w Niemczech i Korei Południowej, dzięki czemu ujawniono wiele zakażeń, ale w konsekwencji ograniczono zakażanie osób starszych i chore. Za Odrą współczynnik śmiertelności wynosi więc ok. 0,2 proc. i jest ponad 12 razy niższy niż obecnie w Polsce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

