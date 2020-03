Kilkadziesiąt kilometrów korka, kilkanaście godzin oczekiwania Nawet 18 godzin – według danych Straży Granicznej – trzeba czekać na przekroczenie granicy w Jędrzychowicach (województwo dolnośląskie). Korek sięga tam kilkudziesięciu kilometrów. Kierowcy choć cierpliwi, to narzekają na brak picia, jedzenia i toalet. A służby apelują: wypełnijcie wcześniej formularze lokalizacyjne. Na Dolnym Śląsku przekroczenie niemiecko-polskiej granicy samochodem możliwe jest tylko na przejściu w Jędrzychowicach. A to powoduje prawdziwy natłok kierowców, którzy chcą akurat tędy wjechać do kraju. Każdy z nich, a także towarzyszący mu pasażerowie, muszą przejść kontrolę sanitarną, mieć zmierzoną temperaturę i wypełnić tak zwany formularz lokalizacyjny dzięki któremu później służby będą mogły między innymi sprawdzić to, czy kierowca i jego pasażerowie poddają się – po powrocie do Polski – obowiązkowi 14-dniowej kwarantanny. Wszystkie te procedury i formalności są czasochłonne, a osób, które chcą wjechać do kraju przybywa. To oznacza, że sznur samochodów się wydłuża. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – o godzinie 13.40 – na niemiecko-polskiej granicy w Jędrzychowicach czekać trzeba 18 godzin. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.