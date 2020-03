Kluczowe przesłanie i informacje Dyrektora Generalnego WHO – jest nadzieja Niezwykle ważne jest aby zapoznać się z wystąpieniem Dyrektora Generalnego World Health Organization (WHO), które wygłosił na początku briefingu medialnego na temat COVID-19 – 9 marca 2020 r. (pełny tekst po angielsku) “(…) W weekend przekroczyliśmy 100 000 zgłoszonych przypadków COVID-19 w 100 krajach. Z pewnością niepokojące jest to, że tak wiele osób i krajów zostało dotkniętych tak szybko. Teraz, gdy wirus pojawił się w tak wielu krajach, zagrożenie pandemią stało się bardzo realne. Byłaby to jednak pierwsza pandemia w historii, którą uda się kontrolować. Najważniejsze jest to, że nie jesteśmy na łasce tego wirusa.

Ogromną plusem jest to, że decyzje, które wszyscy podejmujemy – jako rządy, organizacje, społeczności, rodziny i jednostki – mogą wpływać na trajektorię tej epidemii. Musimy pamiętać, że dzięki zdecydowanemu, wczesnemu działaniu możemy spowolnić wirusa i zapobiec infekcjom. Większość zarażonych odzyska zdrowie. Z 80 000 zgłoszonych przypadków w Chinach ponad 70% wyzdrowiało i zostało wypisanych ze szpitala do domu. Ważne jest również, że patrząc tylko na całkowitą liczbę zgłoszonych przypadków i całkowitą liczbę krajów nie widzimy pełnego obrazu. Ze wszystkich dotychczas zgłoszonych przypadków na świecie 93% pochodzi tylko z czterech krajów. (…) Spośród czterech krajów, w których odnotowano najwięcej przypadków, Chiny obecnie opanowują z powodzeniem epidemię, a teraz odnotowano spadek liczby nowych przypadków zgłaszanych przez Republikę Korei. Oba te kraje pokazują, że nigdy nie jest za późno, aby odwrócić falę tego wirusa. (…) Kraje, które nadal znajdują i testują przypadki oraz pilnie monitorują wszystkie przypadki, nie tylko chronią swoich obywateli, ale mogą również wpływać na to, co dzieje się w innych krajach i na całym świecie." Tedros Adhanom Ghebreyesus Dyrektor Generalny World Health Organization (WHO) O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com.

