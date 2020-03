Kobiety z mniejszymi długami niż mężczyźni Kobiety mają dwa razy mniejsze niż mężczyźni zaległości z tytułu nieopłaconych rachunków i rat kredytowych – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK. Na koniec 2019 roku było to 25,7 miliarda złotych wobec 51,9 miliarda złotych w przypadku panów. Przewagę mężczyzn widać też w liczbie niesolidnych dłużników, kobiet jest ponad 1 mln, mężczyzn ponad 1,7 mln. – Patrząc na opóźnione o co najmniej 30 dni na min. 500 zł raty kredytów w BIK oraz nieopłacone raty i rachunki zgłoszone do BIG InfoMonitor przez wierzycieli m.in: firmy pożyczkowe, telekomy, firmy windykacyjne, operatorów kablówki, zarządców nieruchomości, widać, że odsetek kobiet z problemami w pełnoletniej populacji wynosi 6,5 proc., a wśród mężczyzn udział niesolidnych płatników dochodzi do 11,4 proc. – powiedziała ekspertka BIG Halina Kochalska. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

