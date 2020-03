Kodeks wyborczy zmieniony specustawą. Opozycja komentuje: PiS łamie regulamin Podczas głosowania nad pakietem tzw. tarczy antykryzysowej, która ma złagodzić skutki epidemii koronawirusa, PiS zgłosił poprawkę zmieniającą Kodeks wyborczy. Poprawka została przyjęta przez Sejm. Sposób zmiany zasad głosowania wywołał oburzenie opozycji i falę komentarzy. Podczas przerwy w nocnych obradach Sejmu posłowie PiS wprowadził kolejną poprawkę do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – jednej z ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Poprawka rozszerza możliwość głosowania korespondencyjnego na osoby objęte kwarantanną oraz te, które najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat. Posłowie opozycji nie kryli w czasie trwania głosowania oburzenia tą zmianą. “Prawie czwarta rano, na sali grobowy nastrój, czekamy na głosowanie poprawki PiS nr 177 łamiącej wszelkie reguły stanowienia prawa wyborczego. Republiki, jak się okazuje, obumierają bardzo niespektakularnie” – napisał na Twitterze Bartłomiej Sienkiewicz (KO). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

