Kolejne kraje, kolejne zachorowania. Koronawirus w liczbach. 68 krajów i terytoriów poza Chinami, w tym 26 państw w Europie – koronawirus SARS-CoV-2 nie przestaje się rozprzestrzeniać, a wskutek choroby COVID-19, którą wywołuje, umierają kolejne osoby. Ile jest zakażonych, a ile zmarło? W jakim tempie rozwija się epidemia? Sprawdź statystyki. Jeśli obawiasz się o swoje zdrowie, przypominamy, że całą dobę działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, a jej numer to 800 190 590. Na całym świecie odnotowano 89 070 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Najwięcej pojawiło się ich na terenie Chin kontynentalnych – 80 026. Na drugim miejscu znajduje się Korea Południowa, gdzie zakażonych jest 4212 osób. Jeszcze w sobotę rano informowano o 3526 chorych w tym kraju. Na statku Diamond Princess, zacumowanym u wybrzeży Japonii, potwierdzono 705 przypadków zakażenia koronawirusem. Statek ten w statystykach traktuje się jak osobne terytorium. We Włoszech liczba zakażonych sięgnęła 1694. To wzrost o 566 potwierdzonych zachorowań w ciągu doby. W Iranie odnotowano 385 nowych przypadków zakażenia, co podnosi całkowitą liczbę do 978. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

