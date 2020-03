Kolejne kraje popierają wniosek KE do TSUE o zamrożenie Izby Dyscyplinarnej SN Pięć krajów Unii: Dania, Belgia, Holandia, Szwecja i Finlandia poparły wniosek Komisji Europejskiej do TSUE o zastosowanie środka tymczasowego, czyli zamrożenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce – dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska – Borginon. Kraje te będą mogły zabrać głos podczas rozprawy, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek. We wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił wniosek polskiego rządu o przesłuchanie sędziów Izby Dyscyplinarnej w charakterze świadków w ramach postępowania dotyczącego wniosku Komisji Europejskiej o zamrożenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał stwierdził, że posiada w aktach sprawy wszystkie niezbędne informacje do wydania orzeczenia. Jak już w lutym informowała dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginion, nigdy do tej pory się nie zdarzyło, żeby przesłuchiwać świadków na etapie postępowania w sprawie środków tymczasowych a wniosek polskich władz wzbudził zdziwienie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

