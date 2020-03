Kolejne przypadki koronawirusa w Ontario – i co na to prowincja? Ontario odnotowało trzy nowe przypadki koronawirusa w poniedziałek, co zwiększyło liczbę zakażonych osób w prowincji do 18. W ciągu ostatnich kilku dni odnotowano szereg nowych przypadków. Wszystkie to osoby, które niedawno podróżowały do ​​Iranu lub Egiptu, lub członkowie rodzin ludzi, którzy odwiedzili te kraje. Ostatnie trzy przypadki to dwie kobiety po sześćdziesiątce i siedemdziesiątce, które wróciły z Egiptu 20 lutego, oraz mężczyzna po sześćdziesiątce, który wrócił z Iranu 23 lutego. Główny oficer medyczny prowincji, dr David Williams, powiedział, że można by się spodziewać jeszcze większej liczby przypadków wirusa znanego jako COVID-19 od kiedy więcej krajów umieszczono na liście państw gdzie konieczne jest poddawanie ludzi testom, poza Chinami, gdzie wybuchła epidemia. „W tej chwili ilu pacjentów przebywa w szpitalu (w Ontario) zarażonych COVID-19? Żaden. Ile było w szpitalu zzarażonych COVID-19 w Ontario? Jeden. Ilemamy zgonów? Ani jednego” – powiedział. Zapewnił, że zachowana jest ciągła czujność i prowincja nie szczędzi wysiłku, zasobów i personelu aby zachować czujność. Minister zdrowia Christine Elliott powiedziała, że ​​Ontario nie zauważyło w tym momencie żadnych dowodów, że wirus rozprzestrzenia się lokalnie, poza bliskimi kontaktami. Ale prowincja jest przygotowana na każdą ewentualność, powiedziała. „Jeśli tak się stanie oczywiście przejdziemy do kolejnego etapu działana”, powiedziała Elliott. „Ale monitorujemy sytuację bardzo uważnie”. Trzy nowe przypadki w Ontario zwiększają całkowitą liczbę w Kanadzie do 27, z ośmioma przypadkami w Kolumbii Brytyjskiej i jednym w Quebecu. Williams powiedział, że w niektórych szpitalach w Ontario prowadzi się pilotażowe badania, w których ludzie, u których występują objawy oddechowe, a którzy nie podróżowali ostatnio, są badani na obecność COVID-19, aby sprawdzić, czy jakieś przypadki nie zostaną pominięte. Przedstawiciele służby zdrowia twierdzą, że najlepsze sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się jakiegokolwiek wirusa, w tym COVID-19, to częste mycie rąk i pozostanie w domu podczas choroby. Według szefa Światowej Organizacji Zdrowia, Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, w ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano prawie dziewięć razy więcej przypadków poza Chinami niż w samych Chinach . Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

