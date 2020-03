Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce. Zamknięte szkoły, kina i teatry. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziewięć kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Rząd do 25 marca zamknął przedszkola, szkoły oraz uczelnie. Zamknięte zostaną również opery oraz kina, a także inne placówki kulturalne. Oto podsumowanie najważniejszych wydarzeń z dzisiejszego dnia. Według danych Ministerstwa Zdrowia, w szpitalach 317 osób jest hospitalizowanych, 1 193 objęto kwarantanną, a 11 524 nadzorem epidemiologicznym. Do tej pory w Polsce potwierdzono 31 przypadków zarażenia koronawirusem. Osoby te przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Opolu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Raciborzu, Cieszynie. W ciągu dnia Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziewięć nowych przypadków zarażenia koornawirusem w Polsce. Wieczorem nowe przypadki odnotowano w Poznaniu, Opolu i Ostródzie. Wcześniej podano również o dwóch zarażonych osobach w Cieszynie i w Łodzi – to dziecko i młoda kobieta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.