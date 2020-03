Kolejny tragiczny rekord we Włoszech. Setki ofiar w ciągu doby. Ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa we Włoszech jest już 1809. Z najnowszych informacji podanych przez rząd w Rzymie wynika więc, iż w ciągu ostatniej doby zmarło aż 368 zakażonych COVID-19. Tak tragicznego dnia w Italii jeszcze nie było. O aktualnej sytuacji we Włoszech w niedzielny wieczór poinformował szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. Z ujawnionych przez niego danych wynika, że na Półwyspie Apenińskim padł też inny smutny rekord. Liczba osób zmarłych w zawiązku z zakażeniem koronawirusem między 14 a 15 marca była wyższa niż podczas najgorszego dnia epidemii w Wuhan. Angelo Borrelli miał dla Włochów i świata też pewne pocieszające informacje. Przekazał on iż choć liczba odnotowanych zakażeń COVID-19 sięgnęła w już ponad 20 tys., to od początku kryzysu wyleczono w pełni 2335 osób i aż 369 z nich dobre wieści od lekarzy usłyszało w ciągu ostatniej doby. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

