Komisja Europejska proponuje zamknięcie granic Unii “Zaproponuję głowom państw członkowskich, byśmy wprowadzili tymczasowe ograniczenia w podróżowaniu do Unii Europejskiej. Na początku na 30 dni” – poinformowała 16 marca szefowa Komisji Europejskiej. UE koordynuje także zakupy najpotrzebniejszego sprzętu medycznego i leków. Polska spóźniła się na przetargi „Nasz system opieki zdrowotnej znalazł się pod ogromną presją. Dlatego też państwa członkowskie podjęły nadzwyczajne środki, by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Środki te mogą być skuteczne tylko wówczas, gdy są skoordynowane. Dlatego przedstawiliśmy dziś wytyczne dotyczące granic” – mówiła Ursula von der Leyen w wideo opublikowanym m.in. na Twitterze Komisji Europejskiej. Unia postanawia pójść za przykładem Stanów Zjednoczonych i ograniczyć wjazdy na swoje terytorium obywatelom państw trzecich. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

