Kongres Polonii Kanadyjskiej znowu stosuje propagandę polityczną

Prezes Okręgu Toronto KPK gustuje w pisaniu listów otwartych do Polonii, a także w zajmowaniu “w imieniu Polonii” stanowiska politycznego – opowiadaniu się po stronie jednej, konkretnej opcji politycznej i to w Polsce. Jego definicje pojęć takich jak “Polak” i “patriota” są niezwykle wykluczające i zakładają, że jedynie wyrażone przez niego poglądy wpisują się w te definicje.

POPRZEDNIA SPRAWA Z UDZIAŁEM KPK TORONTO

Oto list prezesa do Polonii. Mój komentarz poniżej listu (wytłuszczenia w tekście pochodzą od redakcji “Gazety”).

Toronto, 28 lutego 2020

LIST OTWARTY DO POLONII

Szanowni Państwo,

Z uwagi na skomplikowaną i potencjalnie niebezpieczną dla Polski sytuację kieruję do Państwa ten list. Jest on skierowany do Polonii zarówno zrzeszonej jak i niezrzeszonej, apelując o jak najaktywniejsze działania w celu obrony interesów naszej Ojczyzny.

Nawiązuję do chlubnych tradycji Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który w przeszłości brał czynny udział w akcjach dla dobra Polski.

Naszym zdaniem, w czasach obecnych niezwykle ważne jest abyśmy My Polacy, My Polonia Kanadyjska i My Kongres Polonii Kanadyjskiej brali aktywny udział nie tylko w życiu kulturalnym, ale i politycznym. Mamy dużo do zyskania, ale możemy też wiele stracić, głównie poprzez brak działania; bierne czekanie na „lepsze czasy” i brak zdecydowanych, skoordynowanych akcji w obronie naszego dobrego imienia.

Są pewne prawdy, sprawy ważne, ponadpartyjne, ponadpodziałowe. W obecnej sytuacji geopolitycznej nie czas na spory dotyczące spraw małych, dla Polski nie istotnych. W obecnej chwili pamiętajmy głównie o tym co nas powinno łączyć. Historycznie są to rzeczy nadrzędne, jest to sprawa Polskiej Racji Stanu.

Ataki na Polskę jako Państwo, na Polaków jako Naród nasiliły się ostatnio i biorąc pod uwagę ich liczbę i różnorodność, jasno możemy wywnioskować, że są to gry o dużą stawkę i wcale nie są przypadkowe.

W tym miejscu chcemy przypomnieć Państwu o działaniach pozornie ze sobą nie związanych.

Wypowiedź polskiego duchownego arcybiskupa Jędraszewskiego, podczas Homilii dotyczącej ideologii genderyzmu w kontekście społecznej nauki Kościoła, wywołała zmasowany atak i falę złowrogiej reakcji środowiska LGBT. Arcybiskup Jędraszewski stanął w obronie porządku kulturowego i obyczajowego, w obronie porządku moralnego , w obronie tradycyjnej Rodziny i w obronie wartości wynikających z nauczania Kościoła Rzymsko Katolickiego.

Arcybiskup Jędraszewski w swoich wypowiedziach nie odnosi się do osób, lecz do zjawisk i ideologii, zgodnie z tradycją Kościoła, który nakazuje kochać grzesznika, ale piętnować grzech.

Wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego nie są to wypowiedzi tylko i wyłącznie osoby duchownej w tematach czysto religijnych, są to wypowiedzi Polaka – Patrioty broniącego polskiej tożsamości i polskiej niezawisłości.

W podobnej kategorii mieści się sprawa lansowanej w pewnych kołach, w Kanadzie petycji o zakaz wjazdu do Kanady o. Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja ze względu, jak się twierdzi, na jego dyskryminacyjne „szkodliwe dla ładu i porządku” poglądy. Można zadać pytanie: Czyjego ładu i czyjego porządku? Jest to atak na Polaków, na Polonię i próby sprowadzenia nas do roli podmiotu, który nie ma prawa decydowania o własnym losie. Do tej kampanii ataków doliczyć też trzeba publikacje i wypowiedzi pseudoautorytetów naukowych, fałszujących historię aby przedstawić Polaków w jak najgorszym świetle, szczególnie w odniesieniu do historii Drugiej Wojny Światowej.

Znamienne były też w ostatnim czasie publiczne wypowiedzi prezydenta Federacji Rosyjskiej, który stwierdził, że przyczyną wybuchu Drugiej Wojny Światowej nie był Pakt Ribbentrop – Mołotow, ale Pakt Monachijski z 1938 roku. Jego zdaniem władze polskie wykorzystały Układ do zajęcia Zaolzia. Dodał też, że we wrześniu 1939 roku Armia Czerwona nie walczyła z Polakami, ale przyszła polskiej ludności z pomocą i ogólnie mówiąc, Polacy byli współsprawcami wybuchu wojny.

Ataki na osoby najbardziej aktywne, czy to w Polsce, czy poza Polską i starania o ich zneutralizowanie jest starą, niestety wypróbowaną metodą typu: „snajper ma odstrzelić dowódców, a armia sama się rozsypie”.

Obrona wartości, które tworzą naszą narodową tożsamość, jak: język, tradycje, wielowiekowe oparcie o kulturę łacińską, to ważne części składowe bycia Polakiem, naszego „modus vivendi”.

Słowa „Patriota”, „Patriotyzm” stają się coraz bardziej słowami o znaczeniu pejoratywnym, czyli próbuje się w umysłach odbiorców stworzyć mentalny obraz, iż osoba tak nazwana jest wyrazicielem poglądów zacofanych, wstecznych i mówiąc ogólnie przedstawicielem „Ciemnogrodu”. Znamiennym jest też fakt, że stosuje się tę metodę głównie do Narodu Polskiego.

Tu pewna dygresja – pamiętamy wszyscy słynne, niechlubne stwierdzenie Donalda Tuska – „Polska to nienormalność”. Kojarzy się to z wypowiedzią jednego z niesławnych przywódców, twórców Konfederacji Targowickiej, Stanisława Szczęsnego Potockiego, który po III Rozbiorze Polski (1795) stwierdził, że „ już nie jest Polakiem, bo Polski nie ma – jest Rosjaninem”.

Wracając do problemów współczesnych – czy pewne siły nie starają się wytworzyć w naszej podświadomości obrazu – Polak to coś wstydliwego – Patriota to coś obraźliwego – a połączenie tych dwóch słów to coś jednoznacznie negatywnego.

Czy Polonia ma odwagę, aby stanąć przeciwko atakom na Kościół, na naszą wiarę, na osoby, które nie wahają się mówić prawdy? Czy jesteśmy w stanie zmobilizować się do stawienia czoła zakłamywaniu historii związanej z miejscem i rolą Polski i Polaków w dziejach naszej cywilizacji? Czy ulegniemy lansowanej w kraju naszego osiedlenia „poprawności politycznej”, czy też często powtarzanych również przez niektórych działaczy polonijnych poglądów o apolityczności i niewtrącaniu się do polityki.

Drodzy Państwo, Członkowie naszej Polonii,

Ojczyzna w potrzebie! Róbmy wszystko aby Ją ratować!

W imieniu organizacji zrzeszonych w KPK Okręgu Toronto.

Bartłomiej Habrowski, prezes

Polska ani Polacy nie są niczym zagrożeni przez osoby czy grupy protestujące przeciwko szerzeniu w Kanadzie narracji typowej dla o. Rydzyka i Radia Maryja. Liczne homofobiczne i dyskryminacyjne w swoim charakterze wypowiedzi być może mogą być uznawane za aceptowalne w Polsce (chociaż nie powinny), ale na pewno nie są zgodne z prawem obowiązującym w Kanadzie. Kongres działa w Kanadzie i jest korporacją zarejestrowaną przez rząd federalny, a zatem obowiązuje go przestrzeganie naszego kanadyjskiego prawa. Tutaj ataki na ludzi o odmiennej orientacji seksualnej są nielegalne. Stąd domaganie się, aby głoszący takie hasła człowiek nie był dopuszczany do wystąpień publicznych w naszym kraju. KPK powinien stać po stronie prawa kraju, w którym działa. Jeżeli tego nie robi, sam narusza obowiązujące prawo. W jaki sposób domaganie się, aby w Kanadzie przestrzegane było kanadyjskie prawo, to “atak na Polaków, na Polonię”, jak pisze prezes Okręgu Toronto KPK???

Jak wywołujące kontrowersje – wcale nie tylko w środowisku LGBT – wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego (tak, tego od “tęczowej zarazy!) można przedstawiać jako wypowiedzi “Polaka – Patrioty broniącego polskiej tożsamości i polskiej niezawisłości”? Czyli tym, którzy nie zgadzają się z takimi wypowiedziami, prezes odmawia prawa do bycia uznawanymi za Polaków i patriotów?!

Co do skandalicznych wypowiedzi rosyjskich zakłamujących historię – to zupełnie inna sprawa. Oczywiście budzi ona oburzenie i wymaga protestów, co było czynione zaraz po ich pojawieniu się. Jak jednak można ten temat zestawiać z tamtymi, przedstawiając je wszystkie jako jedną grupę? Te manipulacje budzą poważne obawy.

Przykre, że szerzące się w Polsce dzielenie ludzi na Polaków-patriotów i gorszy sort – resztę, która zdaniem tych dzielących nie zasługuje na miano Polaków i patriotów, zostaje przeniesione do Kanady i to za sprawą organizacji, która powinna być oazą dla wszystkich Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, a nie agendą jednej opcji politycznej choćy najbliższego nam, ale jednak innego kraju.

Nazwana publicznie na Annual General Meeting KPK “polakożercą” (w świetnym twarzystwie) –

Małgorzata P. Bonikowska