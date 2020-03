Konsolidacja pożyczek pozabankowych – jak połączyć je w jedno? Problemy finansowe mogą przyczynić się do trudności z terminową spłatą zobowiązań. Klienci firmy pożyczkowych mogą jednak liczyć na konsolidację zadłużeń. Jest to połączenie kilku pożyczek w jedną, z korzystniejszą ratą. Jak wnioskować o konsolidację pożyczek pozabankowych i kto powinien skorzystać z takiej możliwości? Czym jest konsolidacja pożyczek? Pożyczki online na raty to produkty ogólnodostępne. Często jednak sięgają po nie osoby nieodpowiedzialne, które nie pilnują terminu spłaty zadłużenia. Zdarza się jednak, że brak płatności wynika z utraty pracy czy niezdolności do niej. Pożyczkodawcy przygotowani są na takiej sytuacje, dlatego oferują swoim klientom różne opcje przedłużenia terminu spłaty pożyczek. Wszystko po to, aby klienci nie trafili od razu do rejestru dłużników. Jedną z możliwości jest konsolidacja pożyczek. Na czym polega? Konsolidacja pożyczek pozabankowych to nic innego jak połączenie kilku zobowiązań w jedno. Jakie korzyści daje to pożyczkobiorcy? Nowe zobowiązanie dostępne jest na zupełnie innych warunkach. Takich, które odpowiadają aktualnej sytuacji finansowej klienta. Okres kredytowania zostaje wydłużony, a rata zobowiązania zmniejszona. Wielkim plusem jest fakt, że z kilku obowiązkowych rat powstaje jedna. Łatwiej będzie pamiętać o jej spłacie. Jak wnioskować o konsolidację w firmach pozabankowych? Konsolidacja pożyczek powinna być poprzedzona analizą sytuacji finansowej. Jeśli nie jesteśmy w stanie ocenić jej samodzielnie, warto poprosić o to pożyczkodawcę. To on zdecyduje, czy możemy wnioskować o konsolidację pożyczek. Wnioskowanie o pożyczkę konsolidacyjną wygląda bardzo podobnie do wnioskowania o chwilówkę czy pożyczkę ratalną. Przede wszystkim musimy: Zdecydować, jakiej kwoty potrzebujemy oraz kiedy będziemy mogli rzeczywiście zwrócić pieniądze. Wypełnić wniosek online danymi osobowymi i przesłać go do pożyczkodawcy. Potwierdzić swoją tożsamość w jeden z dostępnych sposobów. Poczekać na pieniądze i spłacić obecne zadłużenia otrzymanymi pieniędzmi. Złożenie wniosku o pożyczkę konsolidacyjną zajmuje jedynie kilka minut. Cała procedura odbywa się online. Jeśli pojawi się problem w związku z dopełnieniem formalności, warto skonsultować się z pracownikiem wybranej przez nas firmy. Z pewnością uzyskamy pomoc. Kto może skonsolidować pożyczki? Pożyczka konsolidacyjna przeznaczona jest głównie dla osób zadłużonych. Dlaczego? Ponieważ polega na zmianie warunków obecnego kredytowania. Jest to niezbędne w przypadku problemów z terminową regulacją płatności. Osoby z długami, które nie potrafią spłacić zadłużenia na obecnych warunkach, powinny złożyć wniosek o nowe zobowiązanie. Należy jednak pamiętać, aby swoją decyzję poprzedzić analizą sytuacji finansowej. Mimo że pożyczka konsolidacyjna przyznawana jest na lepszych warunkach, to kolejne zobowiązanie, które należy spłacić. Jeśli już teraz mamy problem z dotrzymaniem warunków umowy, może nam być trudno spłacić również pożyczkę konsolidacyjną. Dlaczego warto konsolidować pożyczki? Konsolidacja pożyczek to jedna z możliwości wyjścia ze spirali zadłużenia. Dzięki połączeniu kilku pożyczek w jedną pozbywamy się kilku zobowiązań. Wiele firm oferuje darmową wcześniejszą spłatę pożyczek To świetne rozwiązanie, które pozwoli szybciej wywiązać się z podpisanej wcześniej umowy. Konsolidacja pożyczek pozabankowych jest dobrym rozwiązaniem w przypadku posiadania kilku pożyczek, które zaczynają nas przytłaczać. Może się zdarzyć, że wzięliśmy ich zbyt wiele lub ich wysokość zbyt mocno obciążyła domowy budżet. Warto zauważyć, że szybsza spłata zobowiązań sprawia, że otrzymamy zwrot prowizji za niewykorzystany okres kredytowania. Dzięki temu nie tylko pozbędziemy się obowiązku regulacji zadłużenia, ale rzeczywiście zaoszczędzimy pieniądze. Kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych w bankach Nie tylko firmy pożyczkowe oferują swoim klientom produkty konsolidacyjne. Znajdziemy je również w bankach. Kredyty konsolidacyjne nie służą jednak łączeniu pożyczek. Skierowane są wyłącznie do osób posiadających kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, limity na rachunku bankowym czy karty kredytowe. O kredyt konsolidacyjny możemy wnioskować w placówce naszego banku lub online. Wszystko zależy od tego, jakie możliwości daje nam kredytodawca. Ubieganie się o konsolidację kredytów czy innych produktów finansowych wymaga przedstawienia historii płatności, informacji dotyczących zatrudnienia i otrzymywanego dochodu oraz aktualnych zobowiązań finansowych. Na podstawie uzyskanych informacji bank będzie w stanie zaoferować nam najkorzystniejszą ofertę. Warto zwrócić uwagę na jej oprocentowanie, RRSO, okres kredytowania, a także prowizję. Konsolidacja kredytów możliwa jest bez zabezpieczeń i poręczycieli. Aby sprawdzić, który bank oferuje kredyt konsolidacyjny, warto przejrzeć rankingi kredytów konsolidacyjnych. Zestawienia prezentują rzetelne instytucje finansowe, z których usług bardzo chętnie korzystają klienci. Rankingi pokazują maksymalną dostępną kwotę kredytu, czas na jego spłatę czy koszty związane z nowym zobowiązaniem.

