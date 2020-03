Koronawirus a seniorzy

Dużo się mówi o tym, że grupę najbardziej narażoną na zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 stanowią seniorzy. Jak więc im pomagać, aby nie zaszkodzić? Jak się nimi opiekować? Odpowiedź brzmi: rozważnie.

Przebywanie w domu na kwarantannie i zalecenie do nie wychodzenia z mieszkań to z jednej strony swego rodzaju zniewolenie, z drugiej – możliwość poświęcenia czasu najbliższym. Róbmy to jednak rozważnie. Jeśli mamy w rodzinie seniora, który mieszka sam, nie odwiedzajmy go grupami, tylko pojedynczo. A jeszcze lepiej, jeśli jest taka możliwość, ograniczyć wizyty do niezbędnego minimum, a codziennie dzwonić. Rozmowa przez telefon jest najbezpieczniejsza dla wszystkich.

Jeśli nasi seniorzy przebywają w domach opieki, również do nich dzwońmy i stosujmy się do zaleceń prowadzących dom opieki. Jeśli nakazują ograniczenie wizyt – zróbmy to. To dla dobra każdego z nas. Z drugiej strony, jeśli senior rodziny mieszka z nami, także zadbajmy o jego izolację. Nie dopuszczajmy na przykład swoich dzieci zbyt blisko, zwłaszcza jeśli te często przebywają na świeżym powietrzu, mimo zamkniętych placów zabaw.