Koronawirus. Departament Stanu USA zawiesza wydawanie wiz. Z powodu pandemii koronawirusa Stany Zjednoczone zawieszają wszelkie czynności, związane z wizami imigranckimi i nieimigranckimi w większości państw świata – poinformowała w środę rzeczniczka Departamentu Stanu USA. Dotyczy to też wydawania wiz. Rzeczniczka nie sprecyzowała, w których państwach zaprzestano wydawanie wiz. Poradziła, by zainteresowani sprawdzali strony internetowe poszczególnych amerykańskich konsulatów i ambasad. Placówki dyplomatyczne USA będą obsługiwały nagłe sprawy, związane z wizami “na tyle, na ile pozwolą środki” – podkreśliła rzeczniczka. – Ambasady powrócą do rutynowych usług tak szybko, jak to możliwe, ale nie możemy poinformować w tym momencie o konkretnej dacie – dodała. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.