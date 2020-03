Koronawirus jest już w Polsce! Minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej w środę rano potwierdził, że u pacjenta z Zielonej Góry stwierdzono obecność koronawirusa. Jest to pierwszy przypadek zakażenia tym wirusem w Polsce od początku jego epidemii na świecie. Ministerstwo Zdrowia miało zwołać konferencję prasową w środę po godzinie 9.00. To na niej mieliśmy poznać wnioski ze spotkania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Do tego jednak nie doszło, bo resort przyspieszył termin konferencji i oznaczył ją jako wydarzenie o charakterze “pilnym”.

Początkowomiało zwołać konferencję prasową w środę po godzinie 9.00. To na niej mieliśmy poznać wnioski ze spotkania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Do tego jednak nie doszło, bo resort przyspieszył termin konferencji i oznaczył ją jako wydarzenie o charakterze “pilnym”. Okazało się bowiem, że wykryto pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem u pacjenta w województwie lubuskim. Leży w szpitalu w Zielonej Górze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.