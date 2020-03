Koronawirus. Kolejna ofiara śmiertelna w Polsce. Dziś poinformowano o kolejnych zarażeniach koronawirusem w Polsce, co oznacza, że liczba zachorowań wzrosła dziś do 238. Niestety Ministerstwo Zdrowia podało informację, że wzrosła również liczba zgonów z tego powodu. Dobre wiadomości nadeszły późnym popołudniem z Zielonej Góry – pacjent, u którego stwierdzono pierwszy przypadek choroby w naszym kraju, został wyleczony. Z kolei UEFA podjęła decyzję o przełożeniu piłkarskich mistrzostw Europy na 2021 r. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek? Oto najważniejsze wydarzenia dnia. Jeszcze wczoraj mówiliśmy o czterech ofiarach koronawirusa. Dziś dowiedzieliśmy się jednak o kolejnym przypadku – to 57-letni mężczyzna, który był hospitalizowany w szpitalu w Wałbrzychu (Dolnośląskie). Pacjent miał choroby współtowarzyszące. To druga w regionie ofiara nowego patogenu. O śmierci mężczyzny poinformowało we wtorek biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Najnowsze dane mówią, że w kraju potwierdzono dotąd 238 przypadków koronawirusa. Informacje z ostatniej chwili wskazują na 17 nowych zakażeń. Jak podaje resort zdrowia, jest to: osiem osób z woj. łódzkiego, pięć z woj. dolnośląskiego i po jednej osobie z woj. opolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i podlaskiego. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.