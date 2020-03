Koronawirus. Kolejne zachorowania, rząd ogłasza “tarczę antykryzysową”. 212 mld zł – tyle ma wynieść wartość bezprecedensowego pakietu, który rząd przygotowuje, by złagodzić gospodarcze skutki walki z koronawirusem a w Polsce. Pomoc finansową mają otrzymać pracownicy i przedsiębiorcy, a rządzący chcą podjąć walkę z wzrostem cen i “żerowaniem na pandemii”. Tymczasem dzisiaj w naszym kraju odnotowano 49 nowych przypadków zachorowań, a największe laboratorium badające próbki zawiesiło pracę z powodu zarażenia jednego z pracowników. We Włoszech wciąż utrzymuje się dramatyczna sytuacja – liczba zakażonych zwiększyła się tam w ostatnich 24 godzinach o ponad 4 tys. osób – najwięcej do tej pory w ciągu doby. Dziś rano odbyła się Rada Gabinetowa, czyli posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta RP. Po jej zakończeniu na wspólnej konferencji prasowej wystąpili Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki, przedstawiając pakiet pomocowy dla polskiej gospodarki, mającej pomóc jej w spodziewanym kryzysie. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

