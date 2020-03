Koronawirus mógł zainfekować już nawet połowę populacji Wielkiej Brytanii Nowy model epidemiologiczny pokazuje, że większość ludzi przechodzi koronawirusa w bezobjawowy lub prawie bezobjawowy sposób. Jeśli potwierdzą się badania naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, to będzie to oznaczało, że mniej niż jedna osoba na tysiąc zarażonych COVID-19 potrzebuje leczenia szpitalnego – czytamy w “Financial Times”. COVID-19 mógł zainfekować znacznie więcej osób w Wielkiej Brytanii, niż wcześniej szacowano. Być może nawet połowa populacji jest zakażona. Tak wynikałoby z nowego modelowania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Zdecydowana większość chorujących ma łagodne objawy lub nie ma ich wcale. – Musimy natychmiast rozpocząć szeroko zakrojone badania serologiczne – testy na obecność przeciwciał – aby ocenić, na jakim etapie epidemii jesteśmy obecnie – powiedziała Sunetra Gupta, profesor epidemiologii teoretycznej. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.